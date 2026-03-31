NJ. E. Petar Gandalovič, novi veleposlanik Češke Republike u Republici Hrvatskoj, posjetio je Filozofski fakultet u ponedjeljak, 30. ožujka 2026. godine. U okviru nastupnoga posjeta veleposlanika je primio prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan zajedno s izv. prof. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić, prodekanicom za znanost i međunarodnu suradnju.

Na sastanku je, između ostaloga, bilo riječi o mogućnostima stipendiranja i financijske podrške studentima češkoga jezika i književnosti.

Nakon sastanka veleposlanik se uputio na susret sa studentima češkoga jezika i književnosti i djelatnicima Katedre za bohemistiku u Predavaonici Karela i Josefa Čapeka (A-118).

Ovaj posjet potvrđuje dugu i bogatu tradiciju češko-hrvatskih kulturnih i akademskih veza. Počeci suvremenoga zagrebačkog Sveučilišta usko su povezani s češkim akademskim krugovima, a na Filozofskom fakultetu je već 1918./1919. akademske godine utemeljen lektorat češkoga jezika.

Više o studiju češkoga jezika i radu Katedre za bohemistiku dostupno je na njihovim mrežnim stranicama