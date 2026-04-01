Obavještavamo zainteresirane da su produžene prijave na program za stjecanje Temeljnih andragoških kompetencija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Program je namijenjen nastavnicima i drugim stručnjacima u obrazovanju odraslih koji žele steći temeljne andragoške kompetencije u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021.).

🔗 Prijave se podnose do 3. travnja 2026. godine putem prijavnog obrasca ili QR koda.

📌 QR kod za prijavu:

Početak nastave: 15. travnja 2026.

Raspored održavanja nastave

Srijedom i četvrtkom | 16:00 – 19:30

Termini održavanja:

15. i 16. travnja 2026.

22. i 23. travnja 2026.

29. i 30. travnja 2026.

6. i 7. svibnja 2026

14. svibnja 2026.

Cijena programa: 550 €

Podatci za uplate bit će objavljeni naknadno i poslani na e-mail adrese prijavljenih kandidata.