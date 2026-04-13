Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u petak 10. travnja 2026. održano je potpisivanje ugovora o uvjetima, namjeni i nadzoru korištenja financijskih sredstava NPOO Institucionalnih projekata izvedbene komponente Programskoga ugovora Sveučilišta u Zagrebu s voditeljima projekata.

Iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu financira se čak 70 projekta čiji je cilj unaprijediti znanstveno-istraživačke i obrazovne kapacitete te potaknuti razvoj inovativnih pristupa u području humanističkih i društvenih znanosti. Projekti će doprinijeti jačanju institucionalnih kapaciteta Fakulteta, modernizaciji infrastrukture i opreme te unaprjeđenju kvalitete nastave i istraživanja.