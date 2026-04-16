Srdačno vas pozivamo na otvorenje izložbe Lica Sljemena koje će se održati u srijedu 22. travnja 2026. u 18 h ispred Muzeja Prigorja (Trg Dragutina Domjanića 5, Sesvete).

Izložba proizlazi iz istraživanja Nevene Škrbić Alempijević, Petre Kelemen i Sanje Potkonjak te intervjua sa Sljemenašicama i Sljemenašima, koji su provedeni u sklopu projekta „Transformacija postindustrijskog grada: prostor, zajednica i rad“ (PostCity) Hrvatske zaklade za znanost.

Priče o radu u nekadašnjoj tvornici Sljeme prate fotografski portreti Bojana Mrđenovića. Izložba je realizirana u suradnji građanske inicijative „Sljeme za sve“ iz Sesveta i projekta PostCity, uz potporu Muzeja Prigorja.