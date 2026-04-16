Sretan vam svima Svjetski dana glasa!

Povodom Svjetskoga dana glasa, Odsjek za fonetiku u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, organiziraju stručnu radionicu pod nazivom „Glas i govor u kazalištu: kako ih čuvati, pripremati i njima se služiti“ te predstavu „Ljudski glas“.

Sudionici će imati priliku upoznati se s osnovama vokalne higijene, tehnikama zagrijavanja glasa te praktičnim savjetima za njegovu svakodnevnu uporabu i očuvanje kroz radionicu koju će voditi studenti diplomskoga studija fonetike uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Ines Carović i doc. dr. sc. Ive Bašić s Odsjeka za fonetiku. Predstava „Ljudski glas“ skladatelja Francisa Poulenca, dodatno će istaknuti umjetničku i izražajnu snagu ljudskoga glasa kroz dvije izvedbe u interpretaciji opernih pjevačica Dubravke Šeparović Mušović i Ivane Lazar.

Vrijeme i mjesto održavanja: četvrtak, 16. travnja 2026.

radionica u 15:30 – Tonska dvorana Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

– Tonska dvorana Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu predstava “Ljudski glas” u 17:00 – foaje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

Ovim programom zajednički obilježavamo Svjetski dan glasa, naglašavajući važnost glasa kao jednoga od ključnih sredstava ljudskoga izražavanja!