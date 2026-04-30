Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ERASMUS+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2026./27. – države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu (KA131) za mobilnost od 01.10.2026. do 30.9.2027. za aktivnosti:

poučavanje ili

kombinirane mobilnosti u svrhu poučavanja i osposobljavanja ili

osposobljavanje i

mobilnosti dolaznih predavača iz stranih tvrtki.

Molimo obavezno pročitajte tekst Natječaja, te Upute Sveučilišta u Zagrebu i Smjernice Filozofskoga fakulteta.

Rok za prijavu: do 28. svibnja u 12 sati (podne)

Dokumentacija za potpis odgovorne osobe na Filozofskome fakultetu (dekan) ostavlja se u zatvorenoj kuverti u URUDŽBENOME uredu (D01), a nakon što je dokument potpisan i ovjeren na inozemnome sveučilištu, odnosno Odsjeku/Službi/Uredu (iznimka: Erasmus+/International Staff Week i ostale radionice- str. 4. Upute Sveučilišta).

Na istome se mjestu ovjerena dokumentacija i preuzima za daljnji proces prijave Sveučilištu u Zagrebu.