Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ERASMUS+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2026./27. – države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu (KA131) za mobilnost od 01.10.2026. do 30.9.2027. za aktivnosti:
- poučavanje ili
- kombinirane mobilnosti u svrhu poučavanja i osposobljavanja ili
- osposobljavanje i
- mobilnosti dolaznih predavača iz stranih tvrtki.
Molimo obavezno pročitajte tekst Natječaja, te Upute Sveučilišta u Zagrebu i Smjernice Filozofskoga fakulteta.
Rok za prijavu: do 28. svibnja u 12 sati (podne)
Dokumentacija za potpis odgovorne osobe na Filozofskome fakultetu (dekan) ostavlja se u zatvorenoj kuverti u URUDŽBENOME uredu (D01), a nakon što je dokument potpisan i ovjeren na inozemnome sveučilištu, odnosno Odsjeku/Službi/Uredu (iznimka: Erasmus+/International Staff Week i ostale radionice- str. 4. Upute Sveučilišta).
Na istome se mjestu ovjerena dokumentacija i preuzima za daljnji proces prijave Sveučilištu u Zagrebu.
- Smjernice za PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE na Filozofskome fakultetu NOVO!
- Potvrda o zaposlenju NOVO!
- Suglasnost dekana NOVO!
- Ostali obrasci za prijavu su objavljeni u sklopu Natječaja
- Natječaj, upute i obrasci