Otvorene su prijave za program cjeloživotnog obrazovanja „Upravljanje znanstveno-istraživačkim projektima (Horizon Europe / Obzor Europa)”, namijenjen jačanju obrazovanja i kompetencija u području pripreme, provedbe i upravljanja znanstveno-istraživačkim projektima.

Početak programa: 21. svibnja 2026.

🕒 Program će se održavati četvrtkom i petkom u poslijepodnevnim satima

Završetak programa: 18. lipnja 2026.

📌 Prijave:

Prijave je moguće izvršiti putem poveznice ovdje ili skeniranjem QR koda

Prijave će biti otvorene do ponedjeljka 18. svibnja 2026. Nakon prijave, potrebno je pristupiti online upisnom postupku koji će trajati od utorka 19. svibnja do srijede 20. svibnja 2026.

🔗 Detalje o programu možete vidjeti na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta.

Detaljni termini i način izvođenja programa bit će objavljeni naknadno, u skladu s interesima i potrebama polaznika.

Napomena: Program će se održati u slučaju dovoljnog broja prijavljenih polaznika.