Drago nam je što Vas možemo pozvati na predstavljanje projekta Erasmus+ InThrace i njegovih rezultata.

Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, dvorana D-5

1. lipnja 2026. u 14 sati

Erasmus+ InThrace: Očuvanje žive baštine i jačanje Europske unije kroz obrazovanje

Osnovne informacije o projektu

Ono što Europu čini jedinstvenom nisu samo njezini spomenici, muzeji i povijesni gradovi, već i njezina živa baština – pjesme, rituali, obrtništvo, usmene tradicije, lokalno znanje i kulturne prakse koje zajednice prenose s generacije na generaciju. Ipak, u brzo mijenjajućem svijetu obilježenom globalizacijom, urbanizacijom, migracijama i digitalnom transformacijom, mnoge od tih tradicija suočavaju se s izazovima nestanka, komercijalizacije ili gubitka značenja.

Projekt InThrace – civilni angažman, integracija i bolje upravljanje nematerijalnom nacionalnom baštinom radi podizanja svijesti o zajedničkim europskim vrijednostima – rješava ove izazove stavljanjem nematerijalne kulturne baštine u središte obrazovanja, života zajednice i održivog razvoja. Podržan kroz program Erasmus+ KA220-HED Partnerstva za suradnju u visokom obrazovanju, projekt okuplja sveučilišta i organizacije iz Rumunjske, Hrvatske, Grčke, Poljske, Portugala i Bugarske s ciljem osnaživanja akademskog osoblja, studenata i lokalnih zajednica da bolje razumiju, interpretiraju, čuvaju i promoviraju živu baštinu Europe.

InThrace se temelji na ideji da nematerijalna kulturna baština nije samo relikt prošlosti, već dinamičan i živ fenomen koji i dalje oblikuje identitet, društvenu koheziju i građansko sudjelovanje. Projekt prepoznaje da tradicije ne opstaju samo u arhivima, već kroz ljude, zajednice i svakodnevne kulturne prakse. Kroz opsežne intervjue sa stručnjacima i istraživanja provedena tijekom projekta, partneri su prepoznali rastuću potrebu za praktičnim obrazovnim resursima, digitalnim alatima i inovativnim metodologijama sposobnima za integraciju baštine u suvremenu sveučilišnu nastavu i javni angažman.

Kako bi odgovorio na te potrebe, InThrace je razvio inovativni paket obuke koji se sastoji od Priručnika o integraciji nematerijalne baštine, Priručnika sa studijama slučaja i praktičnim resursima te Modela za interpretaciju, integraciju i upravljanje nematerijalnom kulturnom baštinom. Ove resurse podržava digitalna platforma i e-knjižnica osmišljene kako bi obrazovanje o baštini učinile pristupačnijim i interaktivnijim.

Projekt pokazuje da je baština usko povezana sa širim društvenim i ekonomskim pitanjima. Studije slučaja iz cijele Europe ilustriraju kako kulturna baština može ojačati lokalni identitet, podržati održivi turizam, poticati sudjelovanje zajednice i stvoriti nove obrazovne i ekonomske prilike. Hrvatski primjeri poput Ekomuzeja Batana u Rovinju, Starog sela Kumrovec, Muzeja vučedolske kulture i očuvanja tradicije pjevanja bećarca pokazuju kako živa baština može postati izvor kreativnosti, društvene kohezije i održivog lokalnog razvoja.

Važno je da InThrace promiče baštinu ne kao izvor podjela ili nostalgije, već kao temelj za dijalog, toleranciju i zajedničke europske vrijednosti. Poticanjem sveučilišta i zajednica na suradnju, projekt nastoji ojačati građanski angažman i međukulturalno razumijevanje, a istovremeno pomaže mlađim generacijama da ponovno otkriju relevantnost kulturnih tradicija u suvremenom životu.

U konačnici, InThrace postavlja jednostavno, ali važno pitanje: Kako baština može ostati živa i značajna u dvadeset i prvom stoljeću? Njegov je odgovor jasan – kroz obrazovanje, sudjelovanje, inovacije i suradnju između zajednica, istraživača i kulturnih institucija diljem Europe.