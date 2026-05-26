IntegratEU: Ljetne škole o zaštiti okoliša, održivosti i ekološkom ponašanju za podršku integraciji i uključivanju migranata i izbjeglica u visoko obrazovanje – unapređenje kompetencija sveučilišnih nastavnika

Drago nam je što Vas možemo pozvati na predstavljanje projekta Erasmus+ InThrace i njegovih rezultata.

Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, dvorana D-5

1. lipnja 2026. u 14.30 sati

Osnovne informacije o projektu

IntegratEU – Izgradnja uključivosti i održivosti kroz obrazovanje

IntegratEU je inovativan Erasmus+ projekt posvećen jačanju integracije i uključivanja migranata i izbjeglica u visoko obrazovanje i europsko društvo kroz obrazovanje o okolišu, održivosti i interkulturalnom učenju. Koordiniran u okviru Erasmus+ partnerstava za suradnju u visokom obrazovanju, projekt se bavi dvama najvažnijim izazovima današnjice: održivošću okoliša i socijalnom uključenošću raseljenih i ranjivih skupina stanovništva.

U središtu IntegratEU-a je uvjerenje da uspješna integracija zahtijeva više od samog pristupa formalnom obrazovanju. Ona također ovisi o stvaranju prilika za sudjelovanje, dijalog, razvoj vještina i smisleno angažiranje s lokalnim zajednicama. Ovim pristupom projekt povezuje ekološku svijest sa socijalnom uključenošću, koristeći obrazovanje kao most između migranata i društava domaćina.

Projekt prepoznaje da su ekološki problemi i društveni izazovi duboko povezani. Klimatske promjene, upravljanje resursima i ekološka odgovornost utječu na sve, a obrazovanje o okolišu može biti snažan alat za uključivanje i osnaživanje. Učeći o održivosti i sudjelujući u ekološkim inicijativama, migranti i izbjeglice stječu praktična znanja, jačaju društvene mreže i postaju aktivni članovi svojih novih zajednica.

Prepoznatljiva značajka IntegratEU-a je naglasak na iskustvenom učenju i učenju na otvorenom. Projekt uključuje širok raspon aktivnosti koje obrazovanje iznose izvan tradicionalnih učionica u prirodno i zajedničko okruženje. To obuhvaća radionice o okolišu, kulturne razmjene, sportske i nogometne aktivnosti, jezične i integracijske inicijative, zajedničko vrtlarenje, ekološke kampanje i suradničke projekte koji potiču timski rad i zajedničku odgovornost. Takve aktivnosti pomažu sudionicima izgraditi samopouzdanje, poboljšati dobrobit, smanjiti socijalnu izolaciju i razviti jači osjećaj pripadnosti.

Projekt također razvija sveobuhvatan skup obrazovnih resursa i digitalnih alata kako bi osigurao dugoročni utjecaj i dostupnost. To uključuje konceptualni okvir, priručnike za organizaciju ljetnih škola, zbirke aktivnosti na otvorenom, smjernice za integraciju i vodiče koji podržavaju migrante i izbjeglice u pristupu visokom obrazovanju i razumijevanju ekoloških praksi. Svi materijali osmišljeni su da budu praktični, uključivi i primjenjivi u različitim europskim kontekstima.

IntegratEU okuplja sveučilišta, edukatore, istraživače, nevladine organizacije i dionike u zajednici koji dijele zajednički cilj: stvaranje uključivije, održivije i društveno kohezivnije Europe. Jačanjem akademskih kapaciteta i podrškom migrantima i izbjeglicama kroz inovativne obrazovne metode, projekt pokazuje kako visoko obrazovanje može imati transformativnu ulogu u rješavanju suvremenih europskih izazova.

U konačnici, IntegratEU je više od obrazovne inicijative. To je platforma za suradnju, empatiju i osnaživanje – pokazujući da održivost i uključivost nisu odvojeni ciljevi, već međusobno povezani putevi prema snažnijoj i otpornijoj europskoj budućnosti.