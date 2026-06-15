U okviru CoARA Boost projekta “Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences – RIF4HSS”, organiziramo panel o vrednovanju u znanosti!

Sudionici:

Ida Raffaelli (Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj)

Ozren Polašek (Hrvatska zaklada za znanost (Croatian Science Foundation))

Marina Grubišić (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

Moderira: Iva Melinscak Zlodi

Utorak 16. lipnja, od 14.00 do 15.30 sati

Konferencijska dvorana, Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

Proteklih nekoliko godina u Europi se snažno mijenja model vrednovanja znanstvenih postignuća: naglasak se stavlja na odgovornost vrednovatelja, aktivnije sudjelovanje vrednovanih, primjerenost korištenih indikatora (prvenstveno kvalitativnih), uvažavanje raznolikosti doprinosa i raznolikosti karijernih puteva. Principi takvog odgovornog i kontekstualno primjerenog vrednovanja sažeti su u sporazumu međunarodne koalicije za unaprjeđenje procjenjivanja u znanosti CoARA. Ciljevi koalicije su postići sustavnu reformu na temelju zajedničkih polazišta: prepoznavanju različitih doprinosa, prioritetu kvalitativne procjene, te napuštanju rangiranja i neprimjerenog korištenja metrike u vrednovanju. I u Hrvatskoj se istodobno mijenjaju okviri kroz koje se znanost procjenjuje, na različitim razinama: od pojedinaca u postupcima zapošljavanja i napredovanja (kroz Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije), preko projektnih prijava (kroz kriterije evaluacije u projektnim pozivima Hrvatske zaklade za znanost), do čitavih ustanova (prvenstveno kroz postupke reakreditacije koje prema ustanovljenim standardima kvalitete provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje).

Panel rasprava otvorit će priliku da razmotrimo koliko su kriteriji koje nalazimo u Hrvatskoj usklađeni s principima CoARA-e i odgovornog vrednovanja, ali i koliko su pojedini evaluacijski okviri međusobno sukladni. Šalju li svi istu poruku o tome što je vrijedno i kvalitetno? Omogućuju li zaista prepoznavanje, napredovanje i nagrađivanje najboljih?

To su pitanja o kojima ćemo, nakon uvodnih prezentacija panelista, imati priliku razgovarati s publikom.

Prijave nisu potrebne, svi zainteresirani su dobrodošli!