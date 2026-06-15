U utorak 9. lipnja 2026. u auli knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu otvorena je izložba „Studentski projekti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2025.“
Izložba je zamišljena kao platforma na kojoj se predstavljaju studentski projekti – od znanstveno-istraživačkih i stručnih do časopisa, simpozija, izložaba i koncerata – koji su odabrani na prošlogodišnjem Natječaju za sufinanciranje studentskih projekata. Cilj je izložbe upoznati fakultetsku i širu javnost s aktivnim angažmanom studenata na nizu područja.
Izložba će biti otvorena za posjetitelje u auli Knjižnice do 26. lipnja 2026.
Pozivamo sve zainteresirane da posjete izložbu i upoznaju se s raznolikošću i kvalitetom studentskih projekata koji se provode na Filozofskom fakultetu.
Predstavljeni su sljedeći projekti koji se provode u tri kategorije:
- ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI PROJEKTI
Brajski i paurski kraj II. (provoditelji: Marko Kušan, Margareta Strmota, Korina Resovac, Ivana Krnežić, Jan Nikolić, Matija Benčik, Leon Perić; voditelj projekta: Marko Kušan)
Rekognisciranje potencijalnih arheoloških lokaliteta na potezu Jablanovec – Ivanec Bistranski (provoditelji: Leo Smolić, Antonela Kružić, Ana Lena Laktašić Žerjavić, Klara Šakić; voditelj projekta: Leo Smolić)
Rekognosciranje potencijalnih arheoloških lokaliteta općine Lovinac i bliže okolice II (provoditelji: Ana Šibl, Mario Škrlin, Mauro Dropulić, Paul Markotić, Ozana Špoljar; voditeljica projekta: Ana Šibl)
Terenski pregled Općine Vođinci (provoditelji: Mislav Godanj, Borna Sabljak, Jan Nikolić, Karla Vujčić, Nola Kocet; voditelj projekta: Mislav Godanj)
Arheološki terenski pregled zapadnog dijela općine Kistanje (provoditelji: Indi Mujadžić, Josip Pedljo, Ana Morosavljević, Iva Španović, Leonarda Medved; voditelj projekta: Indi Mujadžić)
Glotodidaktički studentski projekt Zagreb–Karlsruhe (voditeljica projekta: Anja Brnjaković)
- ČASOPISI
Časopis za književnu i kulturalnu teoriju “k.”: Queer, kultura i reprezentacija (br. 16) (provoditelj: Klub studenata komparativne književnosti “K.”; voditeljica projekta: Anja Opačić)
Fragmenti broj XII. – Časopis studenata Odsjeka za arheologiju (provoditelji: Gabrijela Žic, Ivan Cvitković, Đani Novaković, Laura Kavallari; voditeljica projekta: Gabrijela Žic)
Diskrepancija Vol. 20 No. 28 (provoditelj: Klub studenata sociologije “Diskrepancija”; voditelj projekta: Marko Marinić)
- SIMPOZIJI, RADIONICE, GOSTUJUĆA PREDAVANJA I KULTURNA DOGAĐANJA
Philoslavicon (provoditelji: Katarina-Antonia Boras, Ana Koštić, voditeljica projekta: Katarina-Antonia Boras)
Međunarodna konferencija mladih bohemista Bohemikon (provoditelji: Marta Böhm, Ana Havranek, Kristina Horki, Mihaela Horvat, Anna Lovrić, Luna Šarić, Bernarda Valentić; voditeljica projekta: Luna Šarić)
InfoDaska 2025. Studentska međunarodna konferencija (provoditelji: Luthien Lorelei Krstevski, Nika Marinović, Dora Miloš; voditeljica projekta: Nika Marinović)
Međunarodna konferencija za mlade istraživače Vestigia (provoditelji: Marija Bišćan, Ruben Prstec, Filip Bačurin, Adrian Filčić, Ivan Moškatelo, Marko Perišić, Matija Pudić; voditeljica projekta: Marija Bišćan)
Znanstveno-stručni skup „Pedagoška pletenica: osnaženi u promjeni“ (provoditelj: Klub studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu; voditelj: Ivan Hadeljan)
Premazane svim mastima: ženski likovi na srednjovjekovnim sitnoslikama u glagoljskim rukopisima (radna skupina: FFZG – Tonka Belamarić, Nikolina Colnago, Nikola Kantoci, Sara Kaštela, Mariana Krajcar, Buga Kranželić, Barbara Matulić, Lorena Milković, Dario Narančić, Karla Somek, ALU – Ivan Adam Šestan; voditeljica projekta: Ana Leko)
150. obljetnica Akademskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu Concordia discors (provoditelj: Akademski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Concordia discors; voditelj projekta: Jakov Jerman)