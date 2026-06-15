U utorak 9. lipnja 2026. u auli knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu otvorena je izložba „Studentski projekti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2025.“

Izložba je zamišljena kao platforma na kojoj se predstavljaju studentski projekti – od znanstveno-istraživačkih i stručnih do časopisa, simpozija, izložaba i koncerata – koji su odabrani na prošlogodišnjem Natječaju za sufinanciranje studentskih projekata. Cilj je izložbe upoznati fakultetsku i širu javnost s aktivnim angažmanom studenata na nizu područja.

Izložba će biti otvorena za posjetitelje u auli Knjižnice do 26. lipnja 2026.

Pozivamo sve zainteresirane da posjete izložbu i upoznaju se s raznolikošću i kvalitetom studentskih projekata koji se provode na Filozofskom fakultetu.