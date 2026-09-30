Filozofski fakultet u Zagrebu s tugom obavještava kolege, studente, prijatelje i sve članove akademske zajednice da nas je u ponedjeljak, 28. rujna 2026., u 66. godini života napustila prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, istaknuta teoretičarka književnosti, književnica, sveučilišna profesorica, autorica i urednica te bivša ministrica kulture.

Andrea Zlatar Violić bila je redovita profesorica na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je ostvarila dugogodišnju znanstvenu i nastavnu karijeru.

U središtu njezina znanstvenog interesa bili su autobiografija, autobiografski diskurs, identitet u književnim tekstovima, žensko pismo te odnos književnosti, kulture i društva. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, eseja i knjiga, među kojima se ističu Autobiografija u Hrvatskoj, Ispovijest i životopis, Tekst, tijelo, trauma i Rječnik tijela. Uz znanstveni i nastavni rad, bila je aktivna i kao urednica i publicistica.

Generacije studenata i kolega pamtit će je po iznimnom znanju, predanosti znanstvenom i nastavnom radu te otvorenosti prema različitim područjima književnosti, kulture i umjetnosti. Svojim je radom ostavila snažan trag na Odsjeku za komparativnu književnost, Filozofskom fakultetu te u hrvatskoj znanosti i kulturi.

Posljednji ispraćaj profesorice Andree Zlatar Violić održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2026., u 10:40 sati u Krematoriju na groblju Mirogoj.

Izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, kolegicama i kolegama, prijateljima, studentima te svima koji su je poznavali i voljeli.