Natječaj za Erasmus+ kratku mobilnost doktorskih studenata za STRUČNE PRAKSE (SMT)
razdoblje mobilnosti od 16.11.2026. do 30.6.2027.
Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za kratke mobilnosti za doktorske studente u svrhu stručne prakse u trajanju od najmanje 5 do najviše 30 dana (fizičke mobilnosti).
Mobilnost je moguće započeti najranije 16.11.2026., a najkasnije 25.06.2027., uz napomenu da je neophodna pravovremena[1] dostava potpune natječajne dokumentacije, ovisno o planiranom datumu polaska. Mobilnost mora završiti najkasnije zaključno s 30.06.2027.
Studenti, pored teksta Natječaja (uključujući sve privitke) trebaju obavezno proučiti i:
- UPUTE uz Natječaj za Erasmus+ kratku mobilnost doktorskih studenata za STRUČNU PRAKSU
- Obrazac Suglasnost fakulteta
- Potvrda o poznavanju stranog jezika – koristiti ovaj obrazac ako potvrdu izdaje FFZG (Centar za strane jezike ili Odsjek/Doktorski studij)
- ECTS koordinatori – popis i kontakti
[1] Oko 2 mjeseca prije početka mobilnosti