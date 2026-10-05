Natječaj za Erasmus+ kratku mobilnost doktorskih studenata za STRUČNE PRAKSE (SMT)

razdoblje mobilnosti od 16.11.2026. do 30.6.2027.

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za kratke mobilnosti za doktorske studente u svrhu stručne prakse u trajanju od najmanje 5 do najviše 30 dana (fizičke mobilnosti).

Mobilnost je moguće započeti najranije 16.11.2026., a najkasnije 25.06.2027., uz napomenu da je neophodna pravovremena[1] dostava potpune natječajne dokumentacije, ovisno o planiranom datumu polaska. Mobilnost mora završiti najkasnije zaključno s 30.06.2027.

Studenti, pored teksta Natječaja (uključujući sve privitke) trebaju obavezno proučiti i:

[1] Oko 2 mjeseca prije početka mobilnosti