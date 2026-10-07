Katedra za francuski jezik Odsjeka za romanistiku poziva zainteresirane studentice i studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom “FraCroSlo : Patrimoines culturels et enseignement du FLE”, u organizaciji Sveučilišta Toulouse – Jean Jaurès, a u čijoj provedbi sudjeluju Katedra za francuski jezik Odsjeka za romanistiku FFZG-a te Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio zamišljen je kao priprema za središnji fizički dio kroz predavanja, koja će se održati 20. studenoga 2026.. Fizički dio realizirat će se na Sveučilišta Toulouse – Jean Jaurès u Francuskoj, u razdoblju od 18. do 22. siječnja 2027. Program fizičke mobilnosti uključuje predavanja, posjete kulturnim institucijama, praktične radionice te pripremanje nastavnih aktivnosti za učenike francuskoga jezika. Studenti će sudjelovanjem u programu i uspješnim završetkom predviđenih aktivnosti steći 3 ECTS-a koji će im biti upisani kao dodatna studijska aktivnost u diploma supplementu.

Uvjeti: upisan prijediplomski ili diplomski studij francuskoga jezika. Prednost pri odabiru će imati studenti nastavničkog smjera diplomskog studija.

Prijave se primaju putem online obrasca. Natječaj je otvoren sedam dana od objavljivanja na web stranici Odsjeka, od 7. listopada.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu red. prof. dr. sc. Ivana Franić (predsjednica Povjerenstva), Vedrana Berlengi Kapušin, lektor savjetnik i dr. sc. Ivanka Rajh, lektor. Na temelju pristiglih molbi Povjerenstvo će sastaviti rang listu odabranih studenata.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave BIP programa za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu po danu fizičke mobilnosti u iznosu propisanom Natječajem Sveučilišta u Zagrebu te potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Zainteresirani studenti mogu se upoznati s osnovnim informacijama o ovakvom tipu mobilnosti na temelju Natječaja na poveznici.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za prijediplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.

Za dodatne informacije javite se dr.sc. Ivanki Rajh na irajh@ffzg.unizg,hr