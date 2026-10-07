Katedra za francuski jezik Odsjeka za romanistiku poziva zainteresirane nastavnike na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom “FraCroSlo : Patrimoines culturels et enseignement du FLE”, u organizaciji Sveučilišta Toulouse – Jean Jaurès, a u čijoj provedbi sudjeluju Katedra za francuski jezik Odsjeka za romanistiku FFZG-a te Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio zamišljen je kao priprema za središnji fizički dio kroz predavanja, koja će se održati 20. studenoga 2026.. Fizički dio realizirat će se na Sveučilišta Toulouse – Jean Jaurès u Francuskoj, u razdoblju od 18. do 22. siječnja 2027. Program fizičke mobilnosti uključuje predavanja, posjete kulturnim institucijama, praktične radionice te pripremanje nastavnih aktivnosti za učenike francuskoga jezika. Studenti će sudjelovanjem u programu i uspješnim završetkom predviđenih aktivnosti steći 3 ECTS-a koji će im biti upisani kao dodatna studijska aktivnost u diploma supplementu.

Uvjeti: nastavnik na studiju francuskoga jezika

Prijave se primaju putem online obrasca. Natječaj je otvoren sedam dana od objavljivanja na web stranici Odsjeka, od 7. listopada.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu red. prof. dr. sc. Ivana Franić (predsjednica Povjerenstva), Vedrana Berlengi Kapušin, lektor savjetnik i dr. sc. Ivanka Rajh, lektor. Na temelju pristiglih molbi Povjerenstvo će sastaviti rang listu odabranih nastavnika.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave BIP programa za financiranje, nastavnici će dobiti financijsku potporu po danu fizičke mobilnosti u iznosu propisanom Natječajem Sveučilišta u Zagrebu te potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Zainteresirani nastavnici mogu se upoznati s osnovnim informacijama o ovakvom tipu mobilnosti na temelju Natječaja na poveznici.

Za dodatne informacije javite se dr.sc. Ivanki Rajh na irajh@ffzg.unizg,hr