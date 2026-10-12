U sklopu europske inicijative Erasmus Days, a u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu bit će postavljen Erasmus+ info štand na kojem će studenti moći saznati više o mogućnostima međunarodne mobilnosti te dobiti informacije o sudjelovanju u programu Erasmus+.
Pozivamo studentice i studente da posjetite Erasmus+ info štand na Filozofskom fakultetu u četvrtak, 15. listopada 2026., od 10:00 do 14:00 sati.
📍 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, aula ispred Informativnog centra
📅 15. listopada 2026.
🕙 10:00 – 14:00 sati
Na štandu ćete moći saznati više o:
- Erasmus+ studijskim boravcima i stručnim praksama,
- mogućnostima mobilnosti na svim razinama studija,
- postupku prijave i odabira kandidata,
- stipendijama i praktičnim aspektima odlaska na mobilnost.
Studenti doktorskih studija moći će se dodatno informirati o mogućnostima kratkih doktorskih mobilnosti u okviru programa Erasmus+.
Posebno ističemo da će se na info štandu tijekom događanja pridružiti i studenti Filozofskog fakulteta koji su već sudjelovali u Erasmus+ mobilnostima. Oni će sa zainteresiranim studentima podijeliti svoja iskustva iz prve ruke, prenijeti korisne savjete o studiranju i životu u inozemstvu te odgovoriti na pitanja o pripremi i provedbi mobilnosti.
Pozivamo vas da navratite, informirate se o mogućnostima koje Erasmus+ program nudi te razgovarate sa studentima koji su već iskusili studiranje ili stručnu praksu u inozemstvu.
Veselimo se vašem dolasku!