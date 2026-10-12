U sklopu europske inicijative Erasmus Days, a u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu bit će postavljen Erasmus+ info štand na kojem će studenti moći saznati više o mogućnostima međunarodne mobilnosti te dobiti informacije o sudjelovanju u programu Erasmus+.

Pozivamo studentice i studente da posjetite Erasmus+ info štand na Filozofskom fakultetu u četvrtak, 15. listopada 2026., od 10:00 do 14:00 sati.

📍 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, aula ispred Informativnog centra

📅 15. listopada 2026.

🕙 10:00 – 14:00 sati

Na štandu ćete moći saznati više o:

Erasmus+ studijskim boravcima i stručnim praksama,

mogućnostima mobilnosti na svim razinama studija,

postupku prijave i odabira kandidata,

stipendijama i praktičnim aspektima odlaska na mobilnost.

Studenti doktorskih studija moći će se dodatno informirati o mogućnostima kratkih doktorskih mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

Posebno ističemo da će se na info štandu tijekom događanja pridružiti i studenti Filozofskog fakulteta koji su već sudjelovali u Erasmus+ mobilnostima. Oni će sa zainteresiranim studentima podijeliti svoja iskustva iz prve ruke, prenijeti korisne savjete o studiranju i životu u inozemstvu te odgovoriti na pitanja o pripremi i provedbi mobilnosti.

Pozivamo vas da navratite, informirate se o mogućnostima koje Erasmus+ program nudi te razgovarate sa studentima koji su već iskusili studiranje ili stručnu praksu u inozemstvu.

Veselimo se vašem dolasku!