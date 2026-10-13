Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 9. listopada 2026., u organizaciji Odsjeka za romanistiku, odnosno Katedre za španjolski jezik i Katedre za hispanske književnosti, održan je međunarodni skup Hispanski svijet onkraj svojih granica: doticaji prijenosi i dosezi. Međunarodni simpozij u čast profesorici emeriti Mirjani Polić Bobić. Na skupu je izlagalo dvadeset i pet znanstvenika iz devet zemalja te s petnaest sveučilišta i drugih ustanova.

Skup je organiziran u znak priznanja iznimnom akademskom doprinosu profesorice emerite Mirjane Polić Bobić i kao zahvala za njezinu neumornu predanost hispanistici i razvoju filološke struke. Istodobno je pružio prostor za cjelodnevni znanstveni dijalog, razmjenu ideja, susrete i prijateljsko druženje.

Skup je organiziran uz potporu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleposlanstva Kraljevine Španjolske, Veleposlanstva Republike Čilea i Aule Cervantes.