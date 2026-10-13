Obavještavamo zainteresirane da su prijave na Program za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija koji provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvorene.

Program je namijenjen nastavnicima i drugim stručnjacima u obrazovanju odraslih koji žele steći temeljne andragoške kompetencije u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021.)

Nastava na programu održavat će se od 4.11. do 10.12.2026., srijedom i četvrtkom u terminima od 16:00 do 19:30, online (uz 2 obvezna kontaktna susreta). Detaljan raspored održavanja nastave je u nastavku. Završetkom programa stječu se 3 ECTS boda.

Rok za prijave: petak, 30. listopada 2026.Cijena programa: 550 €

Raspored održavanja nastave

srijeda 4. i četvrtak 5. studenoga 2026. (online)

srijeda 11. i četvrtak 12. studenoga 2026. (online)

srijeda 25. i četvrtak 26. studenoga 2026. (online)

srijeda 2. i četvrtak 3. prosinca 2026. ( uživo na Filozofskom fakultetu)

na Filozofskom fakultetu) četvrtak 10. prosinca 2026. (online)

Prijave se podnose putem prijavnog obrasca dostupnog na poveznici ovdje ili putem QR koda:

Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-pošte: czo@m.ffzg.hr

Napomena: Program će se pokrenuti u slučaju najmanje 10 prijavljenih polaznika.