Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu i Veleposlanstvo Irske u Republici Hrvatskoj organiziraju u utorak 8. studenog 2022. s početkom u 10 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu konferenciju ”New Research on Irish and Croatian Modern and Contemporary History”.