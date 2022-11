Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Katedra za vojnu sociologiju Odsjeka za sociologiju pozivaju na predstavljanje knjige ”WHY HUMANS FIGHT: THE SOCIAL DYNAMICS OF CLOSE-RANGE VIOLENCE” prof. dr. sc. Siniše Maleševića (University College Dublin), koju je objavio Cambridge University Press 2022. godine

Predstavljanje će se održati u srijedu 9. studenog 2022. s početkom u 19 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ul. Ivana Lučića 3), u dvorani DVI.

Knjigu će, uz autora, predstaviti: