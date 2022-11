Međunarodna konferencija – Književnost i revolucije

Pozivaju se svi na međunarodnu konferenciju Književnost i revolucije, koja će se kao dio projekta Hrvatske zaklade za znanost (LIRE IP-01-2018-7020), održati od 29. studenog do 1. prosinca 2022. u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Na skupu će sudjelovati 40 znanstvenica i znanstvenika iz Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. U programu ističemo tri plenarna predavanja koja će održati Predrag Brebanović, Lada Čale Feldman i Marina Gržinić te promocije knjiga dviju članica projektnog tima. Zrinka Božić objavila je knjigu The Community in Avant-Garde Literature and Politics (Palgrave Macmillan, 2022), a Andrea Milanko priredila zbornik Teorija lirike (FFPress, 2022).

Konferenciju možete pratiti i preko MS Teams poveznice.