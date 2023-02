Sa zadovoljstvom pozivamo na javno predstavljanje projekta The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU) koje će se održati 17. veljače 2023. u Konferencijskoj dvorani Knjižnice (II. kat) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 10 sati.

Događaj će se moći pratiti i online na poveznici.

Riječ je o projektu financiranom u sklopu programa Europske komisije HORIZON EUROPE ukupnog budžeta 3 milijuna eura, kojemu je koordinator istraživački tim s Filozofskog fakulteta. To je ujedno i najveći iznos ikad dodijeljen nekom projektu u hrvatskoj humanistici i prvi takav projekt u hrvatskoj znanosti o književnosti.

Uz zagrebačkog koordinatora u projektu sudjeluju i kolege sa Sveučilišta u Zadru i Instituta za političku ekologiju te s četiriju inozemnih sveučilišta (The University of Cambridge, The University of Brighton, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, EDEX – University of Nicosia), jednog istraživačkog centra (GWZ – Geisteswissenschafliche Zentren Berlin), jednog think tanka (Autonomy London), jedne zadruge za digitalni kod i dizajn (Slobodna domena Zagreb) i savjetodavni odbor projekta sastavljen od kolega iz Južnoafričke Republike, Kenije, Kine, Indije, SAD-a, Brazila i Argentine. Na pojedinim aktivnostima pridružit će nam se i brojni dionici iz kulture, obrazovanja, politike i civilnog društva.

Cilj je projekta istražiti kako se politički roman, kao specifičan književni žanr, u različitim nacionalnim i kulturnim kontekstima nosi s političkim pitanjima te tako oblikuje percepciju lokalne i globalne politike. Na tragu povećanog interesa humanističke struke za političke učinke književnosti, politički će se roman motriti kao važan dio europskog kulturnog naslijeđa, ali i kao moćan alat za građanski odgoj i obrazovanje mladih, rad u lokalnoj zajednici te zagovaranje europskih vrijednosti.

Na predstavljanju će govoriti predstavnici Fakulteta, Agencije za mobilnost i programe EU, članovi projektnog konzorcija i Međunarodnog savjetodavnog odbora.

Veselimo se vašem dolasku.