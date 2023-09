U četvrtak i petak 28. i 29. rujna 2023. se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odvija Midterm Conference Istraživačke mreže Sexuality Europske sociološke asocijacije pod nazivom “Making a Difference: the Hope and Promise of Sexuality Studies“. Ovu međunarodnu znanstvenu konferenciju su-organiziraju Hrvatsko sociološko društvo (HSD) i Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta, a odvija se pod pokroviteljstvom Grada Zagreba.

Konferencija se otvara u četvrtak 28. rujna u 9:00 sati kada će nakon uvodnih pozdrava slijediti plenarni panel “Troubling Gender & Sex in Southeastern Europe” gdje će o navedenoj temi raspravljati Roman Kuhar (Sveučilište u Ljubljani), Emilia Slavova (Sveučilište u Sofiji), Aleksandar Štulhofer (Sveučilište u Zagrebu) i Adriana Zaharijević (Sveučilište u Beogradu).

Panel je otvoren zainteresiranoj javnosti, a održava se na Dvorani 3 Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Zainteresirana javnost će panel moći pratiti i online, uključivanjem u Zoom sastanak u četvrtak 28. 9. u 9:00 preko poveznice.