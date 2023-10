Pozvamo vas na međunarodnu interdisciplinarnu znanstvenu konferenciju ”Tracing the Ottoman Legacy in Croatia and South East Europe: Challenges, States, Perspectives” koja će se održati 19. i 20. listopada 2023. godine u Maškovića Hanu, Vrana (Hrvatska) u organizaciji Katedre za turkologiju i Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.