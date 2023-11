Znanstveni seminar SECRURAL

Pozivamo vas na sudjelovanje u znanstvenom seminaru „SECRURAL scientific seminar: Social ecology in theory and practice“, koji će se održati 08.-10. 11. 2023., u Zagrebu, u prostoru Sveučilišnog centra za bioetiku, Ivana Lučića 1a (zgrada lijevo tik uz Filozofski fakultet u Zagrebu).

Znanstveni seminar organiziraju članovi Uspostavnog znanstveno-istraživačkog projekta „Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja – SECRURAL“ (UIP-2019-04-5257), kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, a koji se izvodi pri Katedri za socijalnu ekologiju, Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s ISOE – Institutom za socijalno-ekološka istraživanja, Frankfurt, Njemačka i Znanstveno-istraživačkom grupom regulate te Sveučilišnim centrom za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu i Znanstvenim centrom izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Cilj je predstaviti teorijske i empirijske spoznaje navedenih znanstveno-istraživačkih projekata i omogućiti interdisciplinarnu razmjenu domaćih i stranih stručnjaka, studenata te akademske i šire javnosti o primjeni najnovijih konceptualnih pristupa i istraživačkih metoda iz područja socijalne ekologije, u svrhu boljeg razumijevanja globalnih i lokalnih društvenih i ekoloških promjena kroz koje prolazi društvo, a posebice njegovi najranjiviji segmenti. Nada je da će rezultati ovakvih znanstvenih projekata i skupova poslužiti kao poticaj izradi informiranijih i učinkovitijih razvojnih politika i strategija poboljšanja kvalitete života i jačanja otpornosti stanovništva u nošenju sa suvremenim socijalno-ekološkim izazovima.

Prvi dan skupa održat će se u srijedu 8. 11. 2023. te uključuje tri dijela s pauzama za kavu i ručak: prvi dio – uvodna izlaganja gostujućih predavačica s Instituta za socijalno-ekološka istraživanja, Frankfurt, Njemačka – dr. sc. Fanny Frick-Trzebitzky i Dženeta Hodžić, mag.; drugi dio – „Social-ecological discipline and approaches“; i treći dio – „Social-ecological research and applications“.

Drugi dan skupa održat će se u četvrtak 9. 11. 2023. te uključuje dvije metodološke radionice: „Transdisciplinary research methods: Towards an integrative perspective“ (dr. sc. Fanny Frick-Trzebitzky i Dženeta Hodžić, mag.); i „Micro-sociological approaches in social-ecological research“ (izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak).

Treći dan skupa predviđen je za terenski rad i projektne sastanke.

Registracija za pojedine aktivnosti prvog dana skupa je potrebna zbog ograničenog mjesta pa Vas ljubazno molimo da se na sljedećoj poveznici upišete za one aktivnosti na kojima planirate sudjelovati: https://forms.gle/zEA2SsqqXNfJa4Bf9

Ukoliko drugi dan skupa želite sudjelovati na nekoj ili obje metodološke radionice, molimo da se za provjeru ima li još slobodnih mjesta javite na: secrural@ffzg.hr.

Sve se aktivnosti održavaju na engleskom jeziku.

Veselimo se Vašem sudjelovanju i razmjeni socijalno-ekoloških ideja!

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak