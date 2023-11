Od 9. do 11. studenoga 2023. u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za povijest umjetnosti održat će se međunarodna konferencija za doktorande i istraživače u ranoj fazi karijere „The Adriatic as a Place of (Ex)Change“, koju organiziraju doktorski studenti u sklopu suradnje između Poslijediplomskog doktorskog studija Predmoderne povijesti te L’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité Sveučilišta Franche-Comté.

Riječ je o nastavku konferencije „L’Adriatique entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge: espace d’échange d’idées et de forms“ održane 2022. godine u Besanconu, nagrađene Simon Barton Postgraduate & ECR Conference, nagradom koju dodjeljuje Society for the Medieval Mediterranean.

Zagrebačka konferencija donosi širi pogled na kompleksnu problematiku, s interdisciplinarnim pregledom jadranskog prostora u dugom trajanju. Cilj je kroz konferenciju povezati mlade znanstvenike različitih znanstvenih interesa s jadranskim prostorom kao poveznicom. U sklopu konferencije održat će se i keynote izlaganja profesorice Morane Čaušević-Bully sa Sveučilišta Franche-Comté, profesorice Pascale Chevalier sa Sveučilišta Clermont-Auvergne, profesora Tvrtka Jakovine s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te više znanstvene suradnice Dubravke Mlinarić s Instituta za migracije i narodnosti.

Organizaciju konferencije podržali su poslijediplomski doktorski studij Predmoderne povijesti, poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu i poslijediplomski doktorski studij Filozofije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija možete naći i na Facebook stranici konferencije.