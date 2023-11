Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost na sjednici održanoj 13. studenoga 2023. godine donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.

Godišnjom nagradom za znanost u području humanističkih znanosti nagrađena je izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl s Katedre za judaistiku Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, za knjigu ”Oduzimanje židovske imovine u Hrvatskoj: Zagreb kao studija slučaja. Appropriation of the Jewish property in Croatia – Zagreb case study”, a godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađena je doc. dr. sc. Mirna Cvetko s Odsjeka za arheologiju, za knjigu ”Rimski zavjetni žrtvenici s područja Hrvatske”.

Čestitamo dobitnicama!