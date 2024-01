Austrijski kulturni forum, Odsjek za germanistiku, Odsjek za povijest i Austrijska knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju čast pozvati vas na predstavljanje knjige Catherine Horel (Sveučilište Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ”Multicultural Cities of the Habsburg Empire, 1880-1914: Imagined Communities and Conflictual Encounters”, koje će se održati na engleskom jeziku u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Filozofskog fakulteta u četvrta, 25. siječnja 2024. u 18 sati.

O knjizi će govoriti direktorica Austrijskog kulturnog foruma Marina Chrystoph, Marijan Bobinac, Iskra Iveljić i autorica.

Catherine Horel je profesorica na Sveučilištu Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a u fokusu njenih istraživanja je moderna povijest Srednje Europe. Njena najnovija knjiga Multikulturni gradovi Habsburške Monarhije 1880.–1914. (CEU Press, dostupna i u otvorenom pristupu) prikazuje urbani razvoj i razne vidove svakodnevice u 12 gradova Monarhije, među kojima su Zagreb, Rijeka i Sarajevo. Autorica obrađuje široku lepezu tema, od učinaka modernizacije, nacionalizacije i politizacije, do komunalne politike, prosvjete te konfesionalne i jezične raznolikosti. Njeno je ključno pitanje u kojoj su mjeri urbane sredine Monarhije od kasnog 19. stoljeća poprišta multikulturalnosti, a u kojoj „tvornice nacija“? C. Horel pomno balansira svoje zaključke, prikazujući kulturnu raznorodnost i isprepletenost istodobno upozoravajući na opasnosti njihovog idealiziranja ali jednako tako i prenaglašavanja sukoba, poglavito onih političko-nacionalnog značaja.