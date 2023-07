Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, će se 6. srpnja 2023., unutar programa Erasmus+ Strateškog partnerstva održati završna konferencija projekta ”Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst)”, na kojoj će sudjelovati znanstvenici sa sveučilišta iz šest zemalja koje su činile konzorcij projekta (Njemačka, Slovačka, Italija, Hrvatska, Srbija, Litva), te brojni drugi uzvanici iz znanstveno-istraživačkih institucija, srodnih područja javne uprave, civilnog društva, i ostali.

Glavni je organizator ove konferencije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i članovi nacionalnog projektnog tima GLocalEAst s Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Sudjelovanje na ovoj završnoj konferenciji je besplatno, bez kotizacije. Radni jezik konferencije je engleski, a detaljan program molimo pronađite preko poveznice.

Više informacija o GlocalEAst projektu.

Konferencija koja se odvija u Vijećnici Filozofskog fakulteta počinje u četvrtak 6. srpnja u 11:30 sati, a završava u 18:00 sati.

Za više informacija možete se obratiti doc. dr. sc. Dragi Župariću-Iljiću, putem e-mail adrese: dzuparic@ffzg.unizg.hr