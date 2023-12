Studenti Filozofskog fakulteta mogu se prijaviti za sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Grazu. Ove godine, škola se održava od 30. lipnja do 13. srpnja 2024. godine i nosi naslov “Disruptive Imagination and Resistance in Europe and the Americas: State – Society – Religion“.

Sudjelovanjem u školi stječe se 6 ECTS boda.

Rok za prijave, odnosno za zaprimanje prijavne dokumentacije je 31. siječnja 2024. godine.

Za ljetnu školu moguće je dobiti stipendiju preko CEEPUS mreže Inter-American Studies. Kandidati za stipendije trebaju se prijaviti a) putem normalne prijavne procedure za ljetnu školu i b) preko CEEPUS-a (na www.ceepus.info).

Više informacija o ovogodišnjem programu škole i postupku prijave:

Za eventualna pitanja vezana za CEEPUS stipendiju i proces prijave najbolje se obratiti organizatorima ljetne škole na gusegg@uni-graz.at