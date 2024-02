Katedra za židovske studije i istraživanje Holokausta Filozofskog fakulteta, kao i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te The Hebrew University of Jerusalem organiziraju Zimsku školu židovskih studija u Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku od 5. do 7. veljače 2024. godine.

Zimska škola omogućit će studentima (diplomskim i poslijediplomskim) da se jednom godišnje okupe i razmijene svoja znanja, istraživačka iskustva i ideje o različitim temama iz povijesti, religije, književnosti, filozofije, jezika i politike Židova. Kronološki će obuhvatiti razdoblje od ranog novog vijeka do suvremenog doba. Namjera je ponuditi forum za raspravu u komparativnoj perspektivi o židovskoj povijesti i kulturi u Europi i šire. Sama škola osmišljena je kao interdisciplinarni tečaj koji će pripremiti sudionike za raspravu i istraživanje široko definirane židovske povijesti i kulture kao i za sve praktične izazove kad je riječ o publiciranju rezultata.

Ove godine u radu Škole sudjelovat će oko dvadesetak profesora i doktoranada s desetak europskih sveučilišta.