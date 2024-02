Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture održava se od 26. veljače 2024. do 7. lipnja 2024.

Cijena Semestralnog tečaja hrvatskoga jezika i kulture za gostujuće lektore i ostale gostujuće nastavnike iznosi 425 eura, a svakoga radnog dana polaznici hrvatski jezik uče 3 školska sata (3 x 45 minuta).

Upisi traju do 21. veljače 2024. i provode se u Croaticumovom uredu B103 (Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3) od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:00 i od 13:30 do 15:30 sati.

Upute za upis i popis dokumenata pronađite ovdje.