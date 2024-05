S ponosom i velikim zadovoljstvom javljamo da je prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer s Odsjka za sociologju dobitnik ovogodišnje Alfred C. Kinsey Distinguished Researcher Award koju dodjeljuje Kinsey Institute, vodeća znanstvena institucija u istraživanju ljudske seksualnosti.

”This awa rd is in recognition of your outstanding leadership in the field and your innovative contributions to a deep multi-disciplinary understanding of sexology, especially your research on human sexuality including sexual satisfaction, relationship context of sexual experienc